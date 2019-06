FlixBus, Patti e Ibla insieme per promuovere il turismo in Sicilia

AGRIGENTO. FlixBus, leader europeo dei viaggi in autobus, unisce le forze con Ibla Tour e Fratelli Patti Autolinee, storici operatori siciliani del trasporto su gomma, per rendere ancora più capillare la sua rete in Sicilia e creare nuove opportunità a livello di turismo incoming, soprattutto in quei territori che negli ultimi anni, complice il gap infrastrutturale, hanno registrato un calo nelle presenze.

I dati diffusi a dicembre dalla Regione Siciliana, infatti, evidenziano ad esempio una diminuzione costante, tra il 2015 e il 2017, sia delle presenze sia degli arrivi nell’agrigentino, nonostante la forte attrattività del suo patrimonio culturale. Responsabile di tale decremento pare essere soprattutto la scarsa accessibilità del territorio, di volta in volta ritenuta responsabile di cali analoghi anche in altre aree dell’Isola. Da oggi, grazie all’accordo siglato fra i tre operatori, l’agrigentino e la Sicilia si arricchiscono di nuove connessioni, e sale a 34 il numero delle città siciliane collegate dalla rete internazionale di FlixBus, che con 350.000 connessioni giornaliere verso oltre 2.000 città in 29 Paesi rappresenta attualmente il network di autobus intercity più esteso al mondo. Uno sviluppo di cui beneficeranno tanto i Siciliani, che vedranno incrementate le soluzioni a disposizione per spostarsi in Italia e in Europa, e il territorio stesso, che potrà trarre vantaggio da nuovi flussi turistici, con ricadute positive anche per l’economia locale.

Arrivano a 34 le città siciliane integrate nel network FlixBus: tutte le novità, area per area

Le novità derivanti dalla collaborazione riguarderanno soprattutto i collegamenti con Roma, a vantaggio dei tanti fuorisede siciliani che studiano o lavorano nella Capitale, ma anche di chi, partendo dalla Sicilia, desidera raggiungeredestinazioni europee di richiamo come Parigi, Zurigo, Francoforte sul Meno, Monaco di Baviera con un solo biglietto e un solo cambio alla stazione di Tiburtina.

Per quanto riguarda la Sicilia occidentale, innanzitutto, si segnala la partenza dei primi collegamenti FlixBus da Mazara del Vallo e Castelvetrano verso Roma: con questa novità, la società si consolida nel Trapanese, dove è approdata pochi mesi fa integrando Trapani, Alcamo e Marsala nella propria rete internazionale.

In Sicilia Centrale raddoppiano le corse in partenza da Agrigento, Canicattì, Caltanissetta ed Enna per Roma, e fanno il loro ingresso nella rete FlixBus Gela, Sciacca e Licata, anch’esse collegate senza cambi con la Capitale. Da Gela e Licata si potranno raggiungere inoltre anche Villa San Giovanni, hub della rete FlixBus in Calabria da cui ripartire verso oltre 60 città, Battipaglia e Frosinone.

Anche in Sicilia orientale sono diversi gli sviluppi derivanti dalla partnership tra FlixBus e i due operatori storici della mobilità: nel Catanese, al capoluogo di provincia, collegato con Roma anche in notturna, si aggiungono alle città dalla rete FlixBus Acireale e Caltagirone, anch’esse collegate con la Capitale (oltre che con Villa San Giovanni, Battipaglia e Frosinone) da mercoledì a domenica.

Potenziamenti rilevanti anche per quanto riguarda Messina, che arriva a beneficiare di fino a cinque collegamenti al giorno con Roma.

«Siamo lieti di poter fare affidamento sulla collaborazione di due partner così validi per continuare a portare la nostra offerta innovativa di mobilità in Sicilia, territorio unico per attrattività turistica e meritevole di essere valorizzato attraverso una rete di collegamenti sempre più capillare, in grado non solo di facilitare l’accesso alle maggiori città dell’isola, ma anche di veicolare i flussi turistici verso i siti di interesse più difficilmente raggiungibili. L’Italia è un Paese unico, e vogliamo raccontarlo a tutta Europa partendo proprio da qui, da Agrigento e dalla Sicilia», afferma Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia.

«Sin dalla nostra fondazione, ci adoperiamo per garantire un servizio capillare ed efficiente in tutta la Sicilia, anche allo scopo di dare lustro e risalto, presso i visitatori in arrivo dalle altre regioni, a un patrimonio storico, artistico e culturale invidiato in tutto il mondo. La collaborazione con FlixBus, che ha saputo rivoluzionare un settore tradizionale adattandolo alle esigenze del pubblico odierno, e quella storica con Ibla Tour, con la quale, da sempre condividiamo l’impegno a valorizzare la vocazione turistica dell’attività di trasporto, si pone in continuità con questa missione», afferma Massimiliano Patti, Amministratore di Fratelli Patti Autolinee.

«Come operatore della mobilità fortemente radicato sul territorio, siamo lieti di stringere questa alleanza, destinata a produrre benefici tangibili per la Sicilia e i Siciliani intercettando al tempo stesso le esigenze di chi si muove dal territorio e di chi, viceversa, lo vuole esplorare e conoscere. Con FlixBus, società innovativa e dinamica in grado di parlare a un pubblico internazionale, e Fratelli Patti Autolinee, nostro partner storico, che da sempre condivide con noi il radicamento sul territorio, ed una comune esperienza pluriennale nel settore, siamo certi di aver trovato la squadra perfetta per assolvere a questa missione», afferma Calogero Argento, Presidente di Ibla Tour.

I biglietti per viaggiare da e verso tutte le città collegate da FlixBus in Sicilia sono prenotabili sul sito www.flixbus.it, tramite la app FlixBus, nelle quasi 500 agenzie affiliate sul territorio e nelle edicole convenzionate.

