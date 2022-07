Firmato il protocollo di intesa tral’INAIL e l’Ordine degli Ingegneri.

Firmato, questa mattina, il protocollo di intesa tra la Direzione Provinciale dell’INAIL e l’Ordine degli Ingegneri. Il Presidente, Achille Furioso, coglie l’occasione per un aggiornamento sulle principali attività in cantiere e presentato il nuovo sito web istituzionale. Il Consiglio dell’Ordine ha rilanciato una delle tematiche più attuali e sensibili che riguarda la professione di ingegnere ed i cantieri edili in particolare. La cultura della prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro avrà un nuovo impulso mediante una maggiore collaborazione operativa con la direzione provinciale dell’INAIL di Agrigento, diretta da Filippo Buscemi. Entrambi hanno illustrato il protocollo di intesa che prevede, nel quadro di una più ampia collaborazione tra i due Enti, l’organizzazione di eventi, iniziative, workshop, volti alla promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro e alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali. Nel corso della conferenza stampa il Presidente Furioso ha ricordato alcuni dei temi di attualità che vedono impegnato l’Ordine sia a livello locale, sia regionale che nazionale e anticipate anche alcune nuove iniziative per rilanciare la professione e la sua sinergia con il territorio. Furioso ha rilanciato l’opportunità che gli Enti Locali attuino senza indugio gli adeguamenti richiesti dalle singole peculiarità dei territori dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello strumento normativo, avvenuta il 3 giungo 2022 per la Regione Siciliana. Furioso ha anche ricordato “l’importante risultato ottenuto grazie anche al contributo della Commissione Enti Pubblici, presieduta da Roberto Mistretta, ovvero l’estensione del nuovo portale paesaggistico della regione siciliana alla provincia di Agrigento, che dovrebbe agevolare l’esito delle pratiche edilizie presso la SS.BB.CC.AA., per il cui approfondimento è stata designata, tra gli altri, la Consigliera Elisa Tagliareni.” Il presidente degli ingegneri ha ricordato che “l’Ordine si è fatto promotore di alcune azioni decise per risolvere, anche a livello nazionale, le criticità emerse a causa dell’aumento dei prezzi dei materiali, partecipando anche ad un tavolo tecnico permanente riunito con ANCE, ALI, CONSULTA Regionale degli ingegneri siciliani ed alcuni Ordini professionali che fanno parte della rete delle professioni tecniche della provincia di Agrigento. Lo stesso dicasi per le criticità emerse sul Superbonus, su cui i consiglieri prenderanno una posizione ufficiale verosimilmente nel prossimo Consiglio.” Infine, il Presidente Furioso, ha rilanciato il tema dell’Ingegnere Informatico e della posizione ufficiale del Consiglio che verrà diffusa nei prossimi giorni a tutela dell’esercizio della professione nel rispetto dei regolamenti nazionali e ringraziato sia Presidente della Commissione Infrastrutture, Maurizio Simone, che il Presidente Vicario dell’Ordine, Francesco Buscaglia, che hanno partecipato attivamente al dibattito pubblico sul progetto della TANGENZIALE NORD DI AGRIGENTO, suggerendo all’ANAS di inserire, tra l’altro, l’indispensabile collegamento della stessa con il porto di Porto Empedocle. A conclusione della conferenza, il Vice Presiedente della Commissione Ingegneria dell’Informazione, Sergio Caramanno, ha illustrato il nuovo sito web istituzionale, dallo stesso ideato e allestito.