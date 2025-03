E’ stato firmato il contratto d’appalto relativo ai lavori di costruzione della palestra e al completamento di parte dei laboratori dell’Istituto Tecnico per il Commercio “G. Zappa” di Campobello di Licata. Il contratto è stato sottoscritto dal segretario generale del Libero Consorzio di Agrigento Pietro Amorosia, dal direttore del settore edilizia scolastica Michelangelo Di Carlo e dal legale rappresentante dell’impresa “Great Works Srl” di Gela (Cl), aggiudicataria dell’appalto (ribasso del 31,77%,) per un importo complessivo di 2.251.953 euro più Iva, compresi 130.000 euro per oneri di sicurezza.

A breve è prevista la consegna dei lavori, che aggiungono un altro importante tassello all’impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per il miglioramento complessivo della situazione degli edifici scolastici di propria competenza.I lavori sono stati interamente finanziati con fondi statali, destinati ai Liberi Consorzi e alle città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole.

