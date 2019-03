Firetto nomina tre ambasciatori del territorio agrigentino

AGRIGENTO. A tre grandi personalità del mondo della Cultura, dell’Arte e della Filantropia, è stata conferita la “Menzione Speciale” della città, riconoscimento disposto dal sindaco Lillo Firetto.

Si tratta del Maestro Michelangelo Pistoletto, artista internazionale, piemontese d’origine, che lega il suo nome ad Agrigento per via di alcune straordinarie iniziative d’Arte tra la città e la Valle dei templi; del prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale di Roma, ente che agisce con proprio statuto e patrimonio per la promozione delle forze propositive e attive della società civile e per la cultura della solidarietà, “per aver dato vita nella città dei templi, con la propria lungimirante attività a convegni, mostre ed esposizioni d’arte internazionali contribuendo a diffondere l’immagine di un territorio emblema del dialogo riconoscendo ad Agrigento la centralità culturale, artistica e sociale nel Mediterraneo, bacino di crescita per la civiltà contemporanea”.

Terzo conferimento al cav. Eugenio Benedetti Gaglio, presidente della SIB Società Italiana di Beneficenza, di origini agrigentine (pronipote di Empedocle Gaglio, medico agrigentino fondatore dell’Ospedale Umberto I del Cairo) per il suo costante impegno nella promozione del territorio in alcuni Stati esteri.

A ciascuno dei tre “ambasciatori di Agrigento” il riconoscimento verrà consegnato ufficialmente nel corso di singole cerimonie.