Firetto: ” Disponibili i voucher per il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione”

“Da domani, 10 novembre, i genitori degli alunni fruitori del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione potranno recarsi, negli uffici della Pubblica Istruzione per il ritiro dei voucher, relativi alla prosecuzione del servizio”. Lo comunica il consigliere comunale di Agrigento Lillo Firetto che commenta: “Una bella notizia per tutte le famiglie che già affrontano ogni giorno innumerevoli disagi e per questi alunni che potranno aver garantito il diritto allo studio e all’inclusione. Rimane aperta la questione dell‘assistenza igienico personale che riguarda alcuni nostri ragazzi. Sono fiducioso che anche su questa vicenda si troverà urgente soluzione”