Finisce la quarantena per Diego Milazzo, il medico aveva contratto il virus -VIDEO

Finisce finalmente l’agonia di Diego Milazzo, il noto cardiologo ed emodinamista dell’Ospedale San Giovanni di Dio aveva contratto il virus ed è stato costretto all’isolamento durato quasi un mese. Ecco cosa ha scritto su Facebook il professionista per annunciare la fine della quarantena:

Grazie a Dio è finita…dopo 27 giorni di isolamento e i tamponi di controllo previsti negativi, sono stato dichiarato guarito ed autorizzato a tornare a casa mia…sono molto provato, non solo fisicamente, e mi perdonerete se non mi sento di dire molto altro. Vi ringrazio tutti per la solidarietà, le preghiere, i messaggi e le telefonate che in questo mese di malessere, solitudine e paura mi hanno aiutato tantissimo…il mio pensiero in questo momento va alle centinaia di colleghi e personale sanitario in genere che non sono stati così fortunati da poter tornare a riabbracciare i loro figli, non dobbiamo dimenticarli mai…un grande abbraccio a tutti voi!