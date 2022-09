Finisce in parità, senza gol, Nissa – Akragas, gara di andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza. Buona prestazione della squadra di mister Nicolò Terranova sul campo in terra battuta dello stadio “Palmintelli” di Caltanissetta. Nel primo tempo l’undici akragantino ha sfiorato più volte il gol del vantaggio con Mansour, Pavisich e Baio. La Nissa non ha mai tirato in porta. Nella ripresa i padroni di casa hanno provato ad alzare il baricentro, ma senza mai impensierire Elezaj. Una sola parata per il portiere akragantino su punizione potente di Azzara. La squadra di Terranova è andata vicina al gol a metà del secondo tempo con un tiro al volo di Mansour, terminato fuori di pochissimo. Il match di ritorno è in programma mercoledì 12 ottobre, allo stadio Esseneto di Agrigento.