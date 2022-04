Finisce 0-1 allo stadio Bruccoleri. Vince l’Akragas il derby contro la Pro Favara e i biancazzurri consolidano la seconda posizione in classifica. La rete arriva al 42esimo del primo tempo ad opera di Finessi. Akragas ben messa in campo e pericolosa dalle parti di Sendin con Pavisich e Prestia.

Gli akragantini fanno la partita e sfiorano più volte il vantaggio. Rete annullata all’Akragas per un fuorigioco dubbio: punizione cross di Prestia e colpo di testa del difensore favarese Fallea che trafigge il proprio portiere, ma il guardalinee alza la bandierina. Poi nel finale di primo tempo il gol di Finessi su cross di Baio.

Nella ripresa, la Pro Favara alza il baricentro, ma la difesa biancoazzurra non corre mai seri pericoli. Ci prova Bamba ma Harusha non si lascia sorprendere. Per l’Akragas occasioni per Prestia e Cipolla.