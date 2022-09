Fingono relazione sentimentale con 60enne, e si appropriano di 20 mila euro: due denunciate

Si sono finte sentimentalmente interessate ad un sessantenne impiegato, residente ad Alessandria della Rocca, e sono riuscite, con vari acquisti e prelievi di denaro, a sottrargli oltre 20 mila euro. A seguito di alcune indagini, dopo la denuncia della vittima, i carabinieri della Stazione cittadina, hanno identificato e rintracciato le responsabili della brutta vicenda.

Sono due donne, una quarantanovenne, e l’altra quarantaduenne, residenti a Palermo, denunciate in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca, per circonvenzione di persone incapaci, appropriazione indebita, in concorso, e in maniera continuata. Non è escluso che dietro possa esservi una storia di sesso, e di incontri che hanno appunto fatto credere all’uomo d’avere instaurato una relazione sentimentale con una o con entrambe.

Le due, stando alle indagini, avrebbero fatto numerosi acquisti che pagava l’impiegato, ma anche prelievi in contanti negli sportelli bancomat e tramite Postagiro, utilizzando il conto corrente del sessantenne. Alla fine però qualcosa deve aver insospettito l’impiegato che ha formalizzato la querela ai militari dell’Arma.