Spacciandosi per ausiliario dell’Azienda sanitaria provinciale ha chiesto ad una pensionata di 78 anni di consegnargli, qualora avesse dovuto sottoporsi ad una visita medica di controllo, gli oggetti che indossava per non inficiare l’esito dell’esame. L’anziana, trovandosi all’interno del Poliambulatorio di via Giovanni XXIII ad Agrigento, s’è fidata ed ha consegnato una collana ed un bracciale in oro del valore complessivo di alcune migliaia di euro.

Solo in un secondo momento, con il delinquente andato via, la donna ha capito di essere stata raggirata e derubata, ed ha presentato la denuncia a carico di ignoti. I poliziotti della sezione Volanti, dopo avere notiziato la Procura della Repubblica di Agrigento che ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di truffa, hanno avviato l’attività investigativa per cercare di identificare il malvivente.

Non è escluso, ma non ci sono conferme istituzionali al riguardo, che una mano d’aiuto possa anche arrivare dalle telecamere degli impianti di videosorveglianza posti a presidio della struttura sanitaria.