“Oggi è una giornata storica per lo sport agrigentino. Dopo mesi di impegno e lavoro, è stato pubblicato il decreto di finanziamento da 1.033.000 euro per la realizzazione dell’impianto di illuminazione dello Stadio Esseneto. Quando ho preso questo impegno con i tifosi, sapevo quanto fosse atteso dalla città e dagli sportivi agrigentini. Oggi quell’impegno è stato mantenuto. Questo finanziamento segna un punto di svolta per il nostro stadio, che finalmente potrà dotarsi di un’illuminazione adeguata, permettendo lo svolgimento di eventi sportivi anche in orari serali e portando Agrigento al passo con le esigenze moderne. Un ringraziamento speciale va all’Assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, con cui si è creata fin da subito una forte sinergia per raggiungere questo importante traguardo. Un progetto su cui si è lavorato dal 2021, anno in cui lo stesso progetto fu approvato dalla Giunta del Comune di Agrigento, con atto d’indirizzo dell’allora Assessore allo Sport, Costantino Ciulla, e dall’Assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato, ai quali va il mio ringraziamento. Un risultato su cui ho lavorato con determinazione all’interno della 14ª Commissione parlamentare, affinché l’impianto di illuminazione dello Stadio Esseneto e il rifacimento della strada “Mosella” fossero inseriti nei Fondi di Sviluppo e Coesione. Un traguardo che resterà nella storia della città e dello sport locale, frutto di un lavoro costante e di un’attenzione concreta verso le necessità del territorio”, questo il commento a caldo dell’on. Pisano alla notizia della pubblicazione del decreto che prevede il finanziamento dell’impianto di illuminazione dello Stadio Esseneto di Agrigento.

