Finanziaria, ok a norma 5 stelle per ristori anche per tecnici maestranze dello spettacolo.

Finanziaria, via libera dall’Ars all’emendamento del deputato 5 stelle all’Ars Gianina Ciancio che prevede ristori anche per le maestranze e i tecnici che lavorano nel settore dello spettacolo e che rischiavano di rimanere esclusi dai benefici previsti per i lavoratori e le imprese danneggiati dalla pandemia. “Il beneficio – afferma Ciancio – riguarda quei lavoratori che abbiano dei contributi versati al fondo pensione dello spettacolo. Questa categoria, forse più di ogni altra, sta soffrendo i contraccolpi dell’emergenza sanitaria, in quanto finora esclusa da qualsiasi ristoro”. “L’unica cosa che chiediamo al governo – conclude Ciancio – è che le somme vengano erogate prima possibile, accelerando al massimo sulle procedure dei fondi Poc, notoriamente non velocissime”