Finanziamento recuperato in extremis consentirà 15 assunzioni

Un finanziamento del 2017 di circa 100.000 purtroppo andrà perso. In quattro anni non è stata attivata la procedura di gara per l’affidamento del PUA (punto unico di accesso). La buona notizia è che l’azione è stata prorogata al 30 giugno 2021 per cui ora sarà possibile recuperare il tempo perduto, anche se per il finanziamento si potrà ottenere soltanto il 50%.

Il progetto serve a creare una sinergia tra Azienda sanitaria provinciale e i Comuni, per avere una visione d’insieme delle necessità sociali e sanitarie dei cittadini. Prevedeva l’assunzione di 15 assistenti sociali per 12 mesi da ripartire tra gli 11 comuni del distretto. Per il Capoluogo i posti sarebbero tre. A sostenerlo è il sindaco di Agrigento che ha fatto sapere che venerdì prossimo, alle ore 10, sarà convocato il comitato dei sindaci per l’approvazione della rimodulazione del progetto e la richiesta da inviare al Ministero.