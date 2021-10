Finanziamento per recuperare ex Ipia “Fermi”, la struttura è chiusa da 7 anni a causa del cemento depotenziato. I primi passi amministrativi sono stati compiuti con l’arrivo del nuovo commissario straordinario del libero consorzio Vincenzo Raffo, adesso sono stati trovati i fondi per per iniziare le opere che, in parte, potrebbero prevedere anche la demolizione dell’esistente. La cittadella universitaria sarebbe una risorsa importante da destinare alla cultura e alla formazione.