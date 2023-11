Dieci Milioni per il Futuro: Agrigento Capitale della Cultura 2025 Investe in Strategie di Promozione Durature, Caruana di Confcommercio Sottolinea l’Importanza di Investimenti Mirati

La notizia del Finanziamento da parte della Regione Sicilia di dieci milioni di euro per Agrigento Capitale della Cultura 2025 non può che compiacere. Nella consapevolezza, per la grande opportunità che Agrigento ha ottenuto con questa nomina corre l’obbligo di attuare, anzitempo, specifiche e mirate strategie di promozione finalizzate alla valorizzazione di un territorio, come quello agrigentino detenente di un patrimonio culturale, artistico ed enogastronomico unico al mondo.

“Strategie di promozione e di marketing che devono essere affidate a professionisti del settore, ai cosiddetti Destination Manager di comprovata esperienza in grado di gestire e organizzare i territori, pianificare strategie di comunicazione e di marketing, creare un prodotto turistico integrato in linea con le richiesta del mercato, – dichiara Francesco Picarella, Presidente di Federalberghi Agrigento – e che quindi possano garantire risultati certi e duraturi nel tempo”.

Agrigento Capitale della Cultura non si deve esaurire nel 2025 ma deve garantire risultati positivi durevoli nel tempo.

“Nessuna improvvisazione a tal riguardo potrà mai essere giustificata, nessun contributo a pioggia potrà mai essere bastevole. – dichiara Giuseppe Caruana, Presidente di Confcommercio Agrigento – Solo attraverso investimenti mirati e un’attenta gestione programmata in prospettiva si potranno garantire ricadute economiche e sociali significative per un reale sviluppo economico del territorio”.