Finanza e trading online: tutto quello che c’è da sapere per il 2021

Chi, nel 2020, non si chiede come poter aumentare i propri capitali residui, i così tanto sudati risparmi, approfittando di tutte le occasioni presenti in un mondo così interconnesso e pieno di opportunità grazie al balzo in avanti tecnologico il quale ha fatto registrare una serie di record strabilianti nel settore IT in meno di 30 anni?

Ebbene, queste possibilità spesso sono a portata di click, basta connettersi a una piattaforma di trading online ad esempio, spesso anche tramite app e quindi dal proprio cellulare e, ovunque ci si trovi, è possibile (provare a) guadagnare grazie agli innumerevoli prodotti finanziari lì presenti.

Il mondo della finanza online

Prima, la finanza era relegata a un mondo chiuso, settario, qualcuno direbbe anche classista. Un mondo a cui non tutti era possibile accedere, e che aveva una presenza forte e visibilmente riconoscibile in un luogo fisico come lo è ancora oggi la cosiddetta borsa valori. Pensiamo ad esempio a New York e alla sua Wall Street, o alla Borsa di Tokyo, e così via.

Ma le cose oggi sono radicalmente cambiate, e dal mondo fisico il tutto si è spostato sempre di più al mondo virtuale, dando la possibilità a sempre più persone di poter non solo accedere a questo mondo finanziario, ma anche di partecipare attivamente ad esso grazie a investimenti e acquisizioni di azioni e altri tipi di asset finanziari.

Il tutto, grazie alle piattaforme di trading online.

Il mondo delle piattaforme di trading online

Le piattaforme di trading online sono piattaforme dedicate su cui è possibile investire in dati asset finanziari in diverse modalità, il tutto grazie a un conto trader offerto da un intermediario finanziario detto broker online.

Queste piattaforme si differenziano enormemente a seconda dell’offerta del broker, e possono essere sia un prodotto software autonomo, come quelli sviluppati dalla famosa MetaQuotes, casa produttrice delle famosissime piattaforme MT4 e MT5; oppure un prodotto autonomo sfornato dal broker stesso, come ad esempio la famosissima piattaforma per il trading online implementata da eToro e che ha fatto la fortuna di quest’ultimo grazie al suo innovativo modo di fare trading automatico grazie al copy trading e tanto altro.

C’è però una cosa che accomuna la maggior parte di queste piattaforme, e sono le forme di investimento online a cui è possibile accedere grazie ad esse.

Le modalità di investimento disponibili

Sulle piattaforme di trading online è possibile accedere a diversi tipi di investimento, ma ci sono principalmente due forme di investimento che vanno per la maggiore oggigiorno su questo tipo di piattaforme: gli investimenti tramite CFD e quelli in modalità DMA.

Gli investimenti tramite CFD, i quali sono un prodotto finanziario derivato il cui calco italiano è “contratti per differenza”, sono quelli maggiormente in auge, ed hanno una serie di peculiarità che li ha resi particolarmente utilizzati dai trader di tutto il mondo.

Prima di tutto, grazie ad essi si potrà investire puntando sulla quotazione dell’asset finanziario selezionato in sé per sé, piuttosto che sull’asset vero e proprio, Ciò significa che si speculerà sulla quotazione e sulle sue inevitabili oscillazioni, a prescindere del fatto che esse siano positive o negative.

Inoltre, non dovendo necessariamente possedere una quota dell’asset vero e proprio, i costi di entrata per questo tipo di investimento sono decisamente ridotti se paragonati ad altre forme di investimento finanziario.

Per quel che riguarda l’investimento in modalità DMA, stiamo parlando di una modalità che ci permetterà di accedere direttamente ai mercati (e da qui l’acronimo inglese: “Direct Market Access”). Ciò ci darà accesso quindi a tutti i titoli presenti sul mercato e di investire direttamente su di essi, rendendoci quindi azionisti veri e propri di quel dato asset.