Finalmente umiltà, bravo Giuseppe Anastasi (VIDEO)

Finalmente un tecnico che utilizza la parola umiltà. Nella passata stagione a furia di sentire ripetere il solito ritornello “Noi siamo l’Akragas” è andata come è andata, finale persa e ancora Eccellenza. Francamente eravamo stanchi di sentire parlare dell’Akragas come fosse il Real Madrid. Alla vigilia della sfida di ritorno di Coppa Italia con il Casteltermini mister Anastasi ha pronunciato una parola che ci piace tanto:”umiltà”. Nonostante il 2-0 dell’andata, il tecnico ha capito il modo giusto per approcciare queste sfide in una categoria che riserva sempre tante insidie. Siamo contenti che anche sul piano della comunicazione qualcosa stia finalmente cambiando in casa Akragas. L’umiltà, il lavoro e lo spirito di sacrificio sono elementi fondamentali per arrivare al successo. L’Akragas deve ripartire dall’atteggiamento e le parole del suo tecnico se vuole pensare in grande.

Domani, domenica 5 settembre, alle ore 15:30, a Casteltermini è in programma la gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. I biancoazzurri hanno vinto il derby di andata per 2-0. Ecco il video con le dichiarazioni che il tecnico dell’Akragas Giuseppe Anastasi ha rilasciato alla vigilia della sfida.