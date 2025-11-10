Saliranno sul palco della “Stazione Birra” di Roma per la finale nazionale del “Cantagiro Band” il prossimo 16 novembre, I DIXIT. La band nata ad Agrigento nel 2025 è composta da Gabriel Di Nolfo, in arte “Azrael” alla chitarra ritmica e alle seconde voci; alla chitarra solista Salvatore Consiglio; Alfonso Monaco alle tastiere; alla batteria Alessio Gallo Afflitto, Calogero Albano al basso e alla voce Giuseppe Monaco, in arte “Zerachiel”.“Siamo onorati di poter salire dal palco del Cantagiro. – ci dice Gabriel Di Nolfo, fondatore del gruppo – il nostro obiettivo è quello di rappresentare, in questa storica manifestazione, la new wave del punk italiano. Ci apprestiamo a farlo con uno spirito orgogliosamente legato al nostro territorio, che ci ha dato tanto e che ringraziamo per il sostegno”.

Al Cantagiro i DIXIT presenteranno il singolo, recentemente inciso, “As Always”, un pezzo dalle sonorità ruvide, con pattern ritmici che fondono generi diversi. “Il nostro singolo cerca di essere innovativo sfruttando una linea cruda, semplice nei testi e nella musica – continua Gabriel – siamo felici e carichi di speranze. La nostra band trova la sua forza nell’unione di caratteri e storie musicali diverse”.

“Siamo molto giovani, tra i più giovani in gara – aggiunge il cantante, Giuseppe Monaco – ci aspettiamo di superare il piccolo “gap” rappresentato dalla nostra età grazie alla nostra coesione e alle esperienze che ci legano”.

