Fillea Cgil Agrigento, Franco Cosca è il nuovo segretario

La Fillea Cgil di Agrigento, il Sindacato dei lavoratori edili, ha un nuovo segretario generale: Franco Cosca 58 anni è stato eletto con voto un’anime dell’assemblea generale di Agrigento, in presenza del segretario confederale Cgil di Agrigento Alfonso Buscemi e del Segretario generale Fillea Sicilia Giovanni Pistorio. Cosca subentra a Vito Baglio il quale in prossimità del raggiungimento della pensione ha voluto anticipare e favorire un ricambio alla guida della categoria agrigentina. “ Un grazie – dichiara Alfonso Buscemi – al compagno Baglio per il lavoro svolto alla guida della categoria in anni difficili lo stesso accompagnerà la transizione nei prossimi mesi non facendo mancare il suo contributo per la conoscenza e l’esperienza acquisita”. Franco Cosca già Segretario generale Fillea Cgil Caltanissetta viene eletto a scavalco con Agrigento mettendo in atto, il primo in Sicilia, la riforma voluta dalla Cgil nazionale nella propria Conferenza d’Organizzazione con l’accorpamento di alcuni territori omogenei e limitrofi al fine di creare sinergia.