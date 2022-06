Figlio bocciato all’esame di guida, offende esaminatore: denunciato medico

Il figlio non ha superato l’esame per il conseguimento della patente di guida, e in escandescenze, ha offeso pubblicamente l’ingegnere esaminatore della Motorizzazione civile di Agrigento, che è stato costretto ad interrompere la seduta d’esame. Adesso, a conclusione di accertamenti scaturiti dalla denuncia sporta dal sessantenne ingegnere esaminatore, i carabinieri della Stazione di Aragona hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, il padre del ragazzo, un medico cinquantasettenne di Aragona.

La vicenda risale al 22 aprile scorso, quando il figlio del medico, un diciottenne, è stato appunto bocciato al test per la patente di guida. All’improvviso il genitore è andato su tutte le furie e avrebbe inveito, e offeso l’ingegnere della Motorizzazione, davanti agli altri presenti, tant’è che l’esaminatore è stato costretto ad interrompere la seduta d’esame.