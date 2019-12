Ficarra e Picone alle prese con il Primo Natale

E’ arrivato nelle sale il film Il primo Natale, con e di Ficarra e Picone. Si tratta di un film originale, il primo che tratta del tema del Natale, visto dal punto di vista della cristianità.

Salvo è un ladro miscredente di arte sacra, mentre Valentino è un prete affascinato dai presepi e da tutti i simboli della cristianità. Insieme faranno un misterioso viaggio nel passato che li porterà in Giudea e li costringerà a rivivere la nascita di Gesù e tutte le straordinarie vicende accadute a Betlemme.

Ficarra e Picone, dunque, per la prima volta sono alle prese con un film di Natale che si propone come riscoperta del valore vero di questa festa, che non è Babbo Natale che porta i doni, ma è la celebrazione della nascita del figlio di Dio.

Il Primo Natale è al Cinema Multisala Ciak di Agrigento. Orario spettacoli: 16.30-20.30-22.30