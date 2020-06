Fiamme nella villetta comunale di Bonamorone /VIDEO

Un rogo è divampato nella villetta comunale “Ettore Majorana”, nel rione di Bonamorone. Ad entrare in azione, quasi sicuramente, ignoti piromani che avrebbero appiccato le fiamme alla sterpaglia. Il rogo, in poco tempo, si è propagato ed ha carbonizzato alcune panchine in legno, a forma di “pedana”.

Le fiamme hanno bruciato anche un grosso albero. Sono stati gli abitanti della zona, e numerosi passanti, alla vista delle fiamme e del fumo, a rivolgersi al numero di emergenza 112.

Sul posto intervenuto il personale della Forestale con un’autobotte. I soccorritori hanno operato velocemente, ed hanno evitato all’incendio, che potesse estendersi in maniera considerevole, soprattutto ai giochini per bambini.