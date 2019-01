Una vettura è andata a fuoco, nella notte tra domenica e ieri, in via Guglielmo Marconi, a Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento.+

Ad essere stata interessata dal rogo, che pare di natura accidentale, è stata una Renault Clio di proprietà di un uomo del luogo.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri della locale Stazione per gli accertamenti dovuti.