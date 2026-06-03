Incendio nella notte nel cantiere allestito dalla ditta incaricata dei lavori di realizzazione del nuovo centro commerciale di Fontanelle. A bruciare pedane e tavoloni in legno. I danni materiali risultano contenuti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rapidamente spento il rogo, e gli agenti della sezione Volanti con il supporto della Scientifica per i rilievi. Quasi certa l’origine dolosa dell’incendio.

Bisognerà adesso attendere le indagini della polizia per capire se il gesto sia da inquadrare in un raid vandalico opera di uno o più teppistelli, oppure di un’azione mirata.

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