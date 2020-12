Fiaba di Natale: bimbo perde peluche al mercatino. Lo ritrova grazie al tam tam sui social

“Caca’ dove sei? Se qualcuno lo ha trovato, vi prego ci contatti, il nostro bimbo piange e non vuol mangiare”. L’appello del papà e della mamma di Luca(nome di fantasia) ha fatto il giro dei social. In tanti si sono mobilitati per ritrovare il cagnolino peluche di un bimbo di soli 21 mesi che la scorsa settimana dopo aver fatto un giro con la sua mamma, in un mercatino rionale di Agrigento, aveva perso il suo pupazzetto. Vane le ricerche tra gli ambulanti, i genitori di Luca pero’ non si sono persi d’ animo ed hanno pubblicato foto e appelli sui social. Il bimbo, legatissimo al peluche non mangiava più e faticava ad addormentarsi. Avevano anche contattato la ditta produttrice, ma niente da fare, era fuori produzione. Grazie alle numerose condivisioni però è arrivata la tanto attesa telefonata: Caca’ è stato ritrovato. Una signora a quanto pare, aveva acquistato il peluche da un ambulante. Una volta letto l’appello pero’, ha immediatamente contattato la coppia offrendosi di restituirlo al piccolo. Giusto il tempo di un giro in lavatrice e Caca’ è ritornato tra le braccia di Luca.