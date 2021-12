Festività dell’Immacolata: raccolta rifiuti regolare ad Agrigento

Operatori ecologici al lavoro ad Agrigento, anche domani mercoledì 8 dicembre per la festività dell’Immacolata. Le ditte del Raggruppamento di imprese Iseda e Sea, garantiranno il servizio, come ogni anno, anche durante la giornata festiva di domani in modo da evitare che la spazzatura si accumuli nei mastelli e nelle abitazioni dei cittadini. Nel capoluogo dunque, saranno regolarmente svuotati i mastelli di colore marrone per il conferimento dell’umido e quelli di colore blu per carta e cartone.