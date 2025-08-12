Un successo senza precedenti per FestiValle 2025, il festival internazionale di musica e arti digitali che, per quattro giorni, ha trasformato Agrigento e la Valle dei Templi in un palcoscenico globale di suoni, culture e linguaggi artistici. Tutti gli eventi sono andati sold out – con l’unica eccezione della serata di sabato esaurita già alle 19 – e il pubblico ha raggiunto quota 14.000 presenze complessive, con una crescita importante anche a livello internazionale.

L’edizione di quest’anno, ospitata tra le atmosfere suggestive di uno dei siti archeologici più iconici al mondo e nell’anno in cui la città è Capitale Italiana della Cultura, ha visto alternarsi leggende della musica e nuove stelle internazionali: da Vinicio Capossela al debutto italiano dei The Fearless Flyers, da Carl Craig a The Cinematic Orchestra, fino ad Acid Arab, Osunlade, Adi Oasis, Corto Alto, Rogê, Toy Tonics, Bradley Zero, Bassolino, Veezo, Cherise e Alessio Bondì.

Le location, scelte con cura, hanno esaltato la magia del festival. La Cava di Tufo, trasformata nel Teatro dell’Efebo, ha ospitato un videomapping site-specific che ha reso l’esperienza immersiva e indimenticabile. Non meno emozionanti gli aftershow nel Parco Archeologico, con il Tempio di Giunone e il Mar Mediterraneo illuminati dalla luna piena. Spettacolare anche l’appuntamento all’alba al Tempio della Concordia con Il Risveglio degli Dei di Marco Savatteri, e i concerti al tramonto al Tempio dei Dioscuri, in un costante dialogo tra patrimonio storico e arte contemporanea.

Il pubblico si è confermato sempre più internazionale, con un aumento del 43% degli abbonati e presenze da Messico, Bulgaria, Romania, Polonia, Inghilterra, Francia, Svezia e altri Paesi.

Il festival non si ferma qui: il 13 settembre è in programma un evento “off” in Piazza Duomo ad Agrigento, legato all’inaugurazione del progetto di donazione per la Cattedrale e il giardino del Mudia. Sul palco Whitemary – producer e musicista elettronica tra i nomi più originali della scena italiana – e Carlo Amleto, cantautore e performer che mescola pop, ironia e teatralità.

Un appuntamento che chiuderà simbolicamente una stagione straordinaria, confermando FestiValle come un ponte tra patrimonio culturale e creatività contemporanea. L’evento è stato realizzato con il sostegno di Plenitude, Iqos, Guadagni, Aperol, Apenera e dei partner tecnici.

