Archiviata la prima serata continua oggi, a partire dalle ore 21.15 al Teatro dell’Efebo, il Festival Internazionale della Danza e delle Danze, vera e propria maratona di danza con un programma vasto, innovativo e di grande qualità artistica. Titolo della serata “Sotto un cielo di Stelle” dedicato alla multidisciplinarietà “Le belle arti” con lo spettacolo “Akragas” – La città più bella tra i mortali…Da Pindaro a Battiato con i sussurri di Pirandello e Camilleri”, una nuova creazione di Maria Pia Liotta con Alma Manera, al pianoforte Kozeta Prifti, alle tastiere e musiche originali Carlo Zannetti, coreografie di Matteo Addino con i ballerini solisti della compagnia Experience Dance Company.

La serata continuerà con “Spartacus-pas de deux, Spartacus et Phrygia”, con interpreti Anelia Dimitrova, Fiordi Lloha, il Teatro dell’Opera e Balletto Stara Zagora Bulgaria, musiche di Aram ll’ic Chacaturjan e coreografie di Jurij Grigorovic. A seguire “Musica e Canzoni d’autore” con Daniele Stefani, e “Tradizioni Cultura Folk” con il Gruppo Folcloristico Fiori del Mandorlo. Domani invece, sabato 6 settembre sempre dalle ore 21:15, il Gran Galà del Festival e la cerimonia di consegna del Premio Internazionale Schiaccianoci d’Oro e del Premio Carla Fracci per i giovani, con un ricchissimo programma.

Lo “Schiaccianoci d’oro” sarà consegnato a: Raffaele Paganini (Carriera), Silviya Tomova (Cultura-Impresa), Alessandra Ferraro ( Cultura-Giornalismo), Simona Ventura e Giovanni Terzi (La Danza oltre i Confini), Elisabetta Formento (Stelle della Danza nel Mondo), Elisa Cipriani e Luca Condello (Pas De Deux-Migliori Interpreti 2025), Folclore Agrigentino (Danza e Popoli), Compagnia Viaggiatrici d’Oriente, (La Danza nelle sue Discipline).

Il premio “Carla Fracci per i giovani” giunto alla quarta edizione, sarà invece consegnato, come nelle precedenti edizioni, ad un giovane selezionato da un autorevole giuria. Special Guest Alma Manera. Madrina dell’evento Giusy Versace. “Si arricchisce di un nuovo, prestigioso evento la stagione del Teatro dell’Efebo – dice il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino – e siamo soddisfatti per avere contribuito, insieme agli altri enti patrocinatori, alla sua buona riuscita, in particolare per avere messo a disposizione una struttura suggestiva e di grande impatto scenico che aggiunge una nuova sicura attrattiva per il mondo della cultura ed i turisti”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp