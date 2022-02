Festeggiamo San Valentino con un dolce speciale

Oggi San Valentino festeggiamo con un dolce preparato da Antonino Di Carlo di Raffadali:

Macaron San Valentino

Ingredienti per 50 macaron

150 gr. Farina di mandorla setacciata

150 gr di zucchero a velo

55 gr. Albume ( vecchi da almeno tre giorni)

Per la meringa

150 gr. Zucchero semolato

35 gr acqua

Gocce di succo di limone

Coloranti in polvere

Procedimento.

Mescolate la farina di mandorla con lo zucchero a velo e l’albume.

Per la meringa

In un pentolino doppio fondo versare l’acqua , lo zucchero semolato e gocchie di succo di limone portare a circa 120 gradi , nel frattempo montare gli albumi a neve ferma.

Incorporate negli albumi montati lo sciroppo di zucchero a 120 gradi a filo in planetaria, mescolare il composto fino a che arrivi a circa 40 gradi.

Incorporatela una parte meringa al composto di farina di mandorla zucchero e albume delicatamente. mescolate bene poi aggiungete la meringa rimanente continuando a mescolare dolcemente, fino a che il composto scivoli dolcemente dal cucchiaio lentamente a questo punto il nostro impasto e pronto ad essere dressato( tirato con sac a poche) .

In una teglia con carta forno dressare i macaron a forma di cuore tutti della stessa dimensione. Far riposare per almeno un ora fino a che si formò una patina sui macaron.

Infornare a 155 gradi circa per 14 minuti.

Sfornare .

Ganache per la farcitura

250 gr cioccolato bianco

125 gr. Di panna di pasticceria

Far bollire la panna e aggiungere il cioccolato bianco precedente sciolto a microonde o a bagnomaria ,miscelare con un mixer immersione.

Far raffreddare . Farcire i macaron con un sac a poche .

I particolari nel blog di Antonio Di Carlo