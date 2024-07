Non accadeva da diversi mesi. Sicuramente dall’inizio dello scorso marzo. Qualche notte fa però, il nuovo episodio. Fuochi d’artificio sono stati accesi, e fatti esplodere, non molto lontano dal muro di cinta del carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Forse per festeggiare la scarcerazione di un detenuto per fine pena, oppure la celebrazione di un compleanno o un anniversario.

Sul posto, scattate le segnalazioni al 112, si sono precipitate le pattuglie delle forze dell’ordine ma al loro arrivo non hanno trovato nessuno. A tal proposito – come da prassi – sarebbero stati avviati gli accertamenti del caso per cercare di identificare gli autori e il destinatario del particolare festeggiamento.

Dallo scorso marzo e dopo il Comitato per l’ordine e la sicurezza convocato e fatto direttamente in carcere dal prefetto di Agrigento Filippo Romano, sono stati intensificati i controlli per garantire sicurezza, prevenzione e ordine pubblico all’esterno della Casa circondariale di contrada “Petrusa”.