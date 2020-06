Festa San Calogero al tempo del Covid-19, pochi tamburinari per le vie della città

Oggi, 18 Giugno 2020, ricorre l’anniversario della morte del nostro veneratissimo Santo Nero, ed ufficialmente si aprono, o purtroppo possiamo dire si sarebbero aperti, i festeggiamenti in Suo onore.

Nonostante il momento così difficile e storico per l’intera nazione, l’Ass. I Tammura di Girgenti, con il suo tradizionale Bebidi Bebidi San Calò, non poteva non ringraziare San Calogero, per la grazia che abbiamo ricevuto nella nostra città e nella Sicilia in generale, nel poter contare pochissimi contagi del covid-19.

Una storia già vissuta questa, nel 500, quanto Il Santo mette piede in Sicilia per Evangelizzarla, in un momento di pestilenza.

L’Associazione dopo aver lanciato sui social una commovente poesia, scritta da Biagio Licata – interpretata da Alessia Bongiovì – con le immagini di Gaetano Siracusa ed il montaggio di Andrea Vanadia, ci invita per questa’anno al motto “A Grazia Ni facisti e la muffuletta ti promettu ca prestu Ricivisti” e ci da a tutti appuntamento oggi alle 18:15 per ascoltare la tradizionale “Diana” davanti il sacrato del Santuario di San Calogero.

Ad esibirsi, viste le leggi vigenti, saranno pochi elementi. Per evitare assembramenti, l’associazione farà delle dirette facebook sulla pagina I Tammura di Girgenti.

La prima e la seconda domenica di luglio, al fine di non fare passare inosservati queste duE storiche domeniche, l’associazione in diretta facebook sempre sulla propria pagina, ci racconterà insieme ad un volto storico, le tradizioni e le curiosità della festa.