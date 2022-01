A margine della festa per i 90 anni di Suor Grazia Rizzuto, sulla collina Belvedere di Favara.

Una festa di ieri sera, molto semplice ed esclusivamente familiare, nei locali della Casa dell’ “Accoglienza Papa Giovanni”(ex-Seminario Vescovile Minore ), che si trova sulla collina Belvedere, dove si trova una delle sedi della Comunità religiosa delle Discepole del Redentore, di cui fa parte suor Grazia.

Una festa però davvero molto semplice per la delicata situazione pandemica, in questo momento particolarmente preoccupante. Una festa quindi per niente paragonabile al quella davvero grande dell’ottobre 2019 per i 100 anni di Madre Margherita Riolo. Che adesso comunque, non solo è stata presente, ma anche, a suo modo, anche Lei coscientemente partecipe perché in più che discrete condizioni fisiche.

Una festa comunque, visibilmente e particolarmente sentita dalla Comunità, con la presenza anche di tre preti, che, per ragioni varie di ministero, fanno pure parte della famiglia.

Anzi dobbiamo precisare che la lieta ricorrenza dei 90 anni di Suor Grazia , non è stata ricordata solo a Favara, perché in mattinata è stata vissuta con gioia e celebrata anche in Tanzania, ad Ipogolo-Ismani, dove c’è pure una Comunità in cui Suor Grazia è stata per ben 17 anni dal 1999 al 2016. Perciò in mattinata quella Comunità ha voluto pregare e festeggiare, comunicando questi sentimenti, come ha tenuto a far sapere, anche tramite un vivace video, suor Maria Anna Ferri, dal settembre scorsoMadre Generale delle Discepole del Redentore, che in atto si trova momentaneamente là, essendo anche Lei legata a quella terra dove pure per tanti anni ha lavorato.

Suor Grazia Rizzuto, nata a Canicattì il 13 gennaio1932, seconda di cinque figli in una famiglia profondamente religiosa, partecipando attivamente nella parrocchia S. Diego all’Azione Cattolica ed alle varie attività formativa, diventando anche terziaria francescana con i voti e da adulta, conseguito il titolo i studio richiesto, per tanti anni in diversi Comuni dell’agrigentino, impegnata nel lavoro educativo più delicato come docente nella scuola dell’infanzia. Adesso, da un buon ventennio in pensione, e comunque finché ha potuto, continuando a lavorare per i ragazzi,… ieri, in assai buone condizioni di salute, con un abbondante trentennio di vita religiosa, come consacra con viti perpetui tra le discepole del Redentore, nella Comunità cristiani nel mondo, ieri ha compiuto 90 anni. Un’età davvero rispettabile !

Ed a prescindere dall’età, una presenza a sua, sempre discreta, umile, serena, umanamente affabile e cordiale, richiamando così, sempre silenziosamente e quasi perciò naturalmente, quanti l’avvicinavano e l’avvicinano al dovere di vivere nella normalità ordinaria la vocazione alla vita cristiana e/o religiosa. Nella semplicità del suo esempio, una testimonianza preziosa di impegno cristiano nel quotidiano ordinario.

Solo il Signore sa quanto sia oggi necessario tutto questo, nella concreta realtà moderna della vita, così come caoticamente in genere si vive nell’agrigentino e non solo ! dove perciò davvero appare necessaria una nuova stagione di spiritualità, per vivere in tutti i campi con coscienza i propri doveri.

Per il bene comune, ci dice l’Apostolo che “a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito”. E quando Dio pone sui nostri passi persone come Suor Grazia, c’è pure da capire perché siamo colpiti dal fascino di un certo esempio di vita, che scardina alla base ogni cultura che porta all’asprezza dei rapporti che suscitano per dirla con l’apostolo” forme di “sprezza, sdegno, ira” sino alla maldicenza. Malgrado errori e debolezze umane,- che bisogna umilmente sempre riconoscere – la Chiesa è guidata dallo Spirito. E tutti, ma proprio tutti, abbiamo il dovere costante, non solo della conversione, ma anche di sapere riconoscere i doni e le opportunità che lo Spirito ci offre nel cammino ordinario della vita

Allora da Favara, dal luogo dove pare che si innalzi davvero un inno alla vita, data la longevità che, per grazia di Dio, vi fiorisce, -(con Madre Margherita Riolo che ormai ha superato felicemente i 102 anni e che continua tranquillamente….con adesso una novantenne in ottime condizioni relativamente all’età…..…ed altre in età abbastanza superiore ai 70 oppure 80 anni…..) – davvero c’è da rivolgere un augurio a tutti.

Un augurio anzitutto di gratitudine al Signore per il grande dono della vita, che non bisogna mai minimamente sciupare, anzi sempre più e meglio valorizzare, arricchire, senza mai appiattirla su valori effimeri, che certa cultura oggi, a buon mercato, offre.