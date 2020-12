Grande festa oggi in casa della signora Anna Marchica per il suo centesimo compleanno. A portarle un mazzo di fiori a nome della città e a consegnarle una pergamena sono stati il sindaco Franco Miccichè e l’assessore Roberta Lala. La signora Anna, in buona salute sia fisica che mentale, ha molto apprezzato la festa e ha anche voluto cantare una canzone sulla Sicilia, mangiando e bevendo da sola quello che il figlio Giuseppe le aveva preparato con grande generosità.