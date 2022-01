Festa grande a Joppolo: nonno Angelo ha compiuto 100 anni

Cento anni e non sentirli! Angelo Argento ha festeggiato un compleanno speciale tagliando il traguardo dei 100 anni. Per nonno Angelo è stato un secolo intenso e proficuo di lunga vita, dedicata al lavoro e alla famiglia, ai tre figli, e ai quattro nipoti. Nato a Joppolo Giancaxio il 18 gennaio del 1922, ha lavorato in Venezuela, poi si è trasferito nel piccolo paese agrigentino, a fare il contadino. Ha auna sorella di 97 anni, anche lei gode di ottima salute, e vive a Joppolo. Nonostante il difficile momento dell’emergenza sanitaria che tutti stiamo vivendo e che ha costretto a rivedere le nostre abitudini e modalità di condividere un momento speciale come questo, si è riusciti ugualmente a festeggiare il compleanno, per la gioia di nonno Angelo, circondato dall’affetto dei suoi familiari.