Festa di San Gerlando, Domenico Gueli: un onore consegnare l’olio votivo

Dopo 8 anni grande festa per gli agrigentini in onore di San Gerlando. Al solenne pontificale nella Cattedrale, celebrato dal vescovo Ignazio Zambito, erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Santa Elisabetta Domenico Gueli, il prefetto Dario Caputo e tutte le autorità militari e civili. “Una giornata storica per la nostra comunità – ha detto Gueli poco prima dell’inizio della celebrazione – questo, è un momento di grande intensità emotiva, non solo per i credenti ma per tutta la città, essendo un grande onore che accogliamo con fede poter consegnare l’olio votivo”. Una chiesa gremita di gente che per tanti anni ha atteso questo ritorno. E’ stata la comunità ecclesiale di Santa Elisabetta ad offrire l’olio che alimenta la lampada e che illumina perennemente le spoglie del Santo in Cattedrale dove per l’occasione è stata celebrata la messa pontificale. L’invito fatto dal Capitolo Metropolitano della Cattedrale lo scorso gennaio, era stato accolto con grande entusiasmo dal Sindaco Mimmo Gueli e dall’Arciprete Don Giuseppe Gelo, che avevano mobilitato gli uffici comunali, le associazioni locali e le confraternite per organizzare al meglio l’evento. Per l’occasione domenica 17 febbraio, la comunità di Santa Elisabetta aveva ricevuto la visita dalla reliquia del santo, un evento straordinario che è stato accolto con grande fede da tutta la comunità. Tantissimi fedeli hanno atteso l’arrivo della reliquia per accompagnarla in processione e pellegrinaggio con la banda musicale (Storica Associazione bandistica Città di Santa Elisabetta) dall’ingresso del paese verso la chiesa madre, dove si è tenuta una messa presieduta da don Alfonso Tortorici.