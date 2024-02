Festa della Consapevolezza della Fede e dell’Appartenenza: Programma dei Festeggiamenti per il Santo Patrono di Agrigento

Il programma dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Agrigento si distingue per la celebrazione della consapevolezza della fede e dell’appartenenza. La Diocesi, insieme al Capitolo della Cattedrale, alla Parrocchia San Gelando e all’Ufficio Diocesano Beni Culturali, ha elaborato un programma articolato che coinvolge l’intera diocesi e la città.

Peregrinatio del Busto Reliquiario di San Gelando: In occasione del 400º anniversario del ritrovamento delle reliquie di S. Rosalia, il Busto Reliquiario di San Gelando visiterà le comunità di Bivona e S. Stefano di Quisquina dal 19 al 22 febbraio.

Attività Culturali con il MAB: Il Museo Archivio e Biblioteca (MAB) offre la possibilità di approfondire la relazione con la storia, la fede e la contemporaneità attraverso diverse iniziative:

Martedì 20 dicembre: “L’offerta dell’olio e della cera segno ecclesiale di comunione attraverso i documenti dell’Archivio”.

Mercoledì 21: Presentazione del volume “Coscienza filiale e dono della fra(e)eternità” a cura della Biblioteca Diocesana del Seminario.

Venerdì 23 febbraio: Mostra “Innesti” con opere dal Museo delle Trame di Gibellina in dialogo con le opere del Museo Diocesano.

Momenti di Preghiera e Riflessione: Ogni giorno alle ore 8:30 nella Chiesa S. Maria dei Greci si terrà la celebrazione eucaristica. Inoltre, sono previste celebrazioni speciali il 22 e il 23 febbraio in Cattedrale, incentrate sul tema della fede e delle relazioni umane.

Giornata di Studi: Il 24 febbraio sarà dedicato a una Giornata di Studi per commemorare i 5 anni dalla messa in sicurezza della Chiesa Cattedrale, con la presentazione della pubblicazione sui lavori del 2019 e i risultati del monitoraggio in corso.

Giorni della Festa: La Seconda domenica di quaresima, il 25 febbraio, sarà caratterizzata da celebrazioni eucaristiche in Cattedrale, mentre la festa liturgica di San Gelando sarà celebrata il lunedì 26 febbraio con una celebrazione pontificale seguita da una processione della Banda Musicale dell’Associazione Bandistica Intercomunale Bellini per le vie del centro storico.