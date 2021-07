Voluto dal sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, in piazza Marconi a pochi passi dal Santuario di San Calogero, è stato allestito un Presidio Sanitario. La tenda della protezione civile ospita anche personale dell’ASP per i tamponi rapidi. “Con questo caldo – dice Miccichè – e la gente che vorrà assistere alle celebrazioni eucaristiche in piazza, assicuriamo un presidio sanitario in grado di offrire assistenza immediata”.