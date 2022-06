Festa di San Calogero, Gerlando Piparo: “Le bancarelle ci saranno”

Le tradizionali bancarelle che ogni anno fanno da corollario alla festa di San Calogero ci saranno.

A renderlo noto è stato il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gerlando Piparo: “Dopo l’interlocuzuone avuta con Il Sindaco della città, Francesco Miccichè, e grazie alla collaborazione degli uffici preposti e dell’assessore alle attività produttive Francesco Picarella, siamo riusciti a trovare la quadra per consentire il regolare svolgimento del tradizionale mercatino delle bancarelle, annualmente presente nel periodo della festa, dando, così, a tanti lavoratori, la possibilità di esercitate la propria attività ed assicurando, dopo anni di stop dovuti alla pandemia, la piena fruizione di una festa a cui gli agrigentini sono tanto affezionati e per vedere la quale arrivano in città tantissimi turisti. Le bancarelle potranno essere montate al Viale della Vittoria, Piazzale Saiseb e zone limitrofe”.