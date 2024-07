Oggi domenica, 14 luglio, l’ultimo atto di festa in onore di San Calogero. Di primo mattino la tradizionale Sagra del grano, con la processione offertoriale alla quale prendono parte i portatori e i fedeli con gli ex voto, i prodotti della terra e di artigianato, seguiti dal corteo con i Tammurinara, la banda musicale, i carretti siciliani e altri animali. L’uscita del Santo dal Santuario è prevista per le 13 e il simulacro percorrerà tutta la via Atenea con arrivo nel pomeriggio in via Garibaldi.

Anche oggi sarà possibile salire sul fercolo per baciare la statua in queste fermate: via Roma di fronte la banca Unicredit, piazza Vittorio Emanuele dopo i carabinieri, Porta di Ponte davanti al bar PortaPò, via Atenea angolo chiesa Immacolata, via Atenea piazza Purgatorio, davanti la chiesa di San Giuseppe, piazza Pirandello di fronte chiesa San Domenico, via Garibaldi imbocco via Re e via Garibaldi chiesa San Francesco di Paola. La processione serale prenderà il via alle 22, a concludere i giochi pirotecnici intorno alle 23:30.