E’ stato un vero e proprio bagno di folla, questa mattina a Naro, per la processione di San Calogero sulla “straula”. Migliaia di fedeli e devoti hanno accompagnato la statua lungo il tradizionale percorso, tirandolo con delle funi lunghe alcune centinaia di metri, dal quartiere di San Calogero fino alla Chiesa Madre dove è stata celebrata la Santa Messa in onore del Santo. La mattinata era iniziata con la banda musicale in giro per le strade di Naro. E ieri sera a mezzanotte in migliaia hanno assistito allo spettacolo dei fuochi d’artificio. In questi due giorni l’afflusso di persone provenienti dai paesi vicini è stato davvero impressionante. In tanti ne hanno approfittato per visitare la fiera di San Calogero con la presenza di decine e decine di bancarelle.