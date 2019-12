Festa dello Sport CONI 2019

Venerdi 13 dicembre si svolgerà la Festa dello Sport del CONI 2019 presso l’Auditorium del Polo Universitario di Agrigento : nel corso della manifestazione, oltre al Tennis Club Città dei Templi (che riceverà un premio per la promozione in serie C ), saranno premiate anche le altre eccellenze dello sport siciliano.

In particolare, tale manifestazione vedrà salire sul palco diversi esponenti del panorama sportivo di Sciacca e non solo : per le arti marziali saranno oggetto di riconoscimento la Ippon Karate Lentini e il Karate Judo Club, che vedranno insigniti i propri atleti, Irene Maturano, Simona Di Gaetano e Andrea D’Anna, giunti tutti sul podio nella categoria Cadetti in occasione degli ultimi campionati italiani di kumite.

Per la scherma sarà invece premiato il Discobolo Sciacca, nella persona della giovane campionessa Carolyn Frenna, la quale è salita sul podio in occasione dei campionati italiani di scherma nella categoria Cadette, mentre per l’atletica leggera sarà consegnato un riconoscimento a Luigi Giuliana, campione europeo nei 3 mila metri siepi per la categoria Master 45 e primatista della specialità.