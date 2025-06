Aria di festa ad Agrigento. Il palazzo della Prefettura in piazza Vittorio Emanuele e il tempio di Ercole alla Valle dei Templi illuminati con il tricolore. È una delle iniziative in occasione del 2 giugno per la Festa della Repubblica. Un bel colpo d’occhio con i colori bianco, rosso e verde in omaggio ai tanti italiani che hanno dato un contributo determinante allo sviluppo industriale, culturale, architettonico e sociale del Paese.

Il programma di lunedì 2 giugno prevede alle 9 del mattino una parata interforze che da piazza Pirandello raggiungerà il viale Della Vittoria. Parteciperanno tutte le Forze dell’Ordine e della Polizia, la Fanfara dell’Associazione nazionale Bersaglieri, la banda del liceo classico e musicale Empedocle e una rappresentanza dell’orchestra del conservatorio di musica “Toscanini” di Ribera.

Poco dopo all’interno della Villa Bonfiglio, ai piedi del monumento dei caduti in guerra, verrà deposta una corona d’alloro. Alle 11 infine al tempio della Concordia, nel “cuore” della Valle dei Templi, il consueto picchetto interforze, gli onori alla bandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Nel corso della cerimonia verranno conferite le onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica a Giuseppe Crapanzano e Giuseppe Grandinetti.

