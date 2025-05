Sicilia in scena: parte Le Piazze della Capitale, da 110 mila euro, con la la Festa del Viaggio

Ad Agrigento la “Festa del Viaggio”: tre serate per raccontare il mondo e la Sicilia tra parole, immagini e cultura

Prenderà ufficialmente il via il 26 maggio ad Agrigento la Festa del Viaggio, evento culturale che coniuga intrattenimento, riflessione e valorizzazione del territorio, all’interno del programma di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

Organizzata in collaborazione con l’associazione “Strada degli Scrittori”, la manifestazione rappresenta una delle tappe centrali del progetto “Le Piazze della Capitale”, pensato per trasformare luoghi simbolici in spazi di incontro culturale. Per tre sere consecutive, la corte del Palazzo della Provincia e della Prefettura si trasformerà in un teatro a cielo aperto, accogliendo scrittori, giornalisti, artisti, chef, fotografi e divulgatori. Un invito a viaggiare con la mente e con il cuore, attraversando i luoghi letterari e simbolici della Sicilia.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, con inizio alle ore 21, e realizzati con il sostegno delle istituzioni locali. Il prefetto Salvatore Caccamo e il presidente della Provincia Giuseppe Pendolino hanno aperto le porte della sede di piazzale Vittorio Emanuele, che ospiterà gli incontri. Il progetto è finanziato da Agrigento 2025 con un contributo da parte del Parco Archeologico della Valle dei Templi di circa 110 mila euro . La parola chiave dell’intero format è contaminazione: tra linguaggi, culture, tradizioni e idee, per coinvolgere i cittadini e valorizzare la memoria dei grandi autori legati alla Sicilia, da Pirandello a Camilleri.

Il programma si apre lunedì 26 maggio con Licia Colò, volto storico di “Alle Falde del Kilimangiaro”, protagonista della serata dal titolo “Itinerari”. Con lei, Emanuela Rosa-Clot, direttrice di Bell’Italia, Ottavio Di Brizzi, direttore editoriale del Touring Club, e lo scrittore Gaetano Savatteri.

Mercoledì 28, il tema sarà “Traghettare”. Sul palco la giornalista Lidia Tilotta e la scrittrice Mareme Cisse, autrici del libro “Sogni di zenzero”, insieme allo storico e divulgatoreGaetano Basile e al fotografo Pucci Scafidi, in una serata che intreccia parole, immagini e sapori.

Venerdì 30 maggio, la chiusura con il tema “Visione”. Tra gli ospiti: l’attore Gaetano Aronica, Pietro Fattori della Fondazione Ferrovie dello Stato, le scrittrici Mariella Fiume e Fulvia Toscano, la soprintendente Valeria Li Vigni, Francesca Planeta e Salvatore Nocera Bracco.

Gli incontri saranno coordinati da Felice Cavallaro, direttore della “Strada degli Scrittori” e promotore dell’iniziativa. I posti sono limitati: è possibile prenotare fino a due biglietti scrivendo a [email protected]. Ma non finisce qui: il 18 luglio è in programma un evento speciale dedicato ad Andrea Camilleri, nel centenario della sua nascita.

Per Maria Teresa Cucinotta, presidente della Fondazione Agrigento 2025, la Festa del Viaggio è “un’occasione per richiamare l’attenzione sui luoghi dei grandi autori”. Giuseppe Parello, direttore della Fondazione, sottolinea “il legame profondo tra letteratura e territorio”. E Felice Cavallaro conclude: “Vogliamo ampliare lo sguardo sul passato e sul futuro attraverso il viaggio”.

Prenotazioni (max 2 posti): [email protected].

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

