Festa del Tennis Siciliano

Ieri alla presenza del presidente della FIT Sicilia si è svolta presso lo Sporting Club di Palermo, l’undicesima edizione della “Festa regionale del Tennis Siciliano “, manifestazione nella quale più di duecento atleti di tutte le categorie oltre che i dirigenti dei club coinvolti.

Nel corso delle varie premiazioni – che sono state veramente tante-, c’è stato spazio anche per il tennis su carrozzina segno che il tennis per disabili sta pian piano diventando una piccola ma concreta realtà, visto che nel giro di solamente un anno sono stati raggiunti numerosi traguardi.

Sono stati premiati tra gli altri anche club come il TC Città dei Templi, per lo sforzo atto nell’organizzare il Memorial Alfonso Pantalena e per la Scuola Tennis , prima classificata regionale nella categoria Basic il MatchBall Sircusa e il CT Vela Messina per la straordinaria stagione di cui sono stati protagonisti.