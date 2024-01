Lavora già a pieno ritmo la macchina organizzativa della 76° edizione del Mandorlo in fiore con la finalità di diffondere messaggi di speranza, armonia e pace dalla città di Agrigento. “In attesa di definire il budget (e quindi il programma definitivo)- dice il sindaco, Francesco Micciché-dell’intera manifestazione, al fine di agevolare al massimo nel loro lavoro tutti gli operatori coinvolti, ci pare opportuno, divulgare alcune notizie.”

La data di svolgimento sarà dal 9 al 17 marzo 2024.Tanti i Gruppi folk stranieri che prenderanno parte al Festival lnternazionale del folclore, giunto alla 66esima edizione. Confermato il ritorno del Festival internazionale “I bambini del mondo”, giunto alla 21esima edizione. Domenica 10 marzo alle 10 l’apertura ufficiale del Folklore Internazionale con la “Grande sfilata” dei gruppi partecipanti ed esibizione a mezzogiorno in piazza Cavour. Gli stessi gruppi si esibiranno in serata, dalle 20:30 in poi, al teatro Pirandello .

Da lunedì, 11 marzo a sabato 16 in programma sfilate e spettacoli mattutini e pomeridiani, lungo il centro di Agrigento, dei gruppi partecipanti al festival internazionale.

Al palacongressi, dall’11 al 14 marzo, spettacoli per le scuole, alle 9.30, dei gruppi che partecipano al Festival “I bambini del mondo”.

Martedì 12 marzo uno degli appuntamenti clou della kermesse: i gruppi, alla 16:30 si riuniranno davanti la chiesa San Nicola da dove, con una fiaccolata lungo l’ itinerario del Decumano, raggiungeranno il tempio della Concordia per la tradizionale accensione del “Tripode dell’amicizia”.

Venerdì 15 marzo, alle 17, la “Fiaccolata dell’amicizia” confermata, dunque, il venerdì, come accaduto già lo scorso per permettere a chi deciderà di assistere alla manifestazione di rimanere in città per un fine settimana e assistere, così, anche alla domenica conclusiva. In serata, alle 20:30, al Palacongressi il primo spettacolo del 66 Festival Internazionale del folklore.

Sabato 16 marzo: ore 16 e ore 20:30 al Palacongressi secondo e terzo spettacolo del 66 Festival Internazionale del folklore

Domenica 17 marzo dalle ore 10 inizierà la giornata conclusiva con la tradizionale sfilata dei gruppi internazionali da piazza Vittorio Emanuele al Viale dellaVittoria. Ci saranno anche le bande musicali, i carretti siciliani e i cortei storici. Alle 14 lo spettacolo finale ai piedi del tempio della Concordia con la proclamazione del gruppo vincitore e la cerimonia di premiazione.Lunedì 18 marzo a Naro, dove nacque in origine la “Sagra”, alle 10 è prevista una parata dei gruppi folk.

“Per conoscere le tante, tantissime novità di questa edizione- conclude il sindaco- occorrerà attendere ancora qualche giorno per dare il tempo alla macchina organizzativa di “definire” con precisione tutti gli eventi, spesso tra loro collegati. Fra non molto quindi, sarà indetta una Conferenza Stampa per informare adeguatamente i media.”