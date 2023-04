Mandorlo in fiore 2023, resi noti i numeri. 13.978 le presenze turistiche

Sono stati resi noti, questa mattina, a Casa Sanfilippo i numeri dell‘edizione 2023 del Mandorlo in Fiore. Presenti il sindaco, Francesco Miccichè, l’assessore alla cultura, Costantino Ciulla, il direttore del parco archeologico, Roberto Sciarratta e il consulente del primo cittadino per la kermesse, Giovanni Di Maida. Presenze turistiche in aumento nelle strutture ricettive della provincia di Agrigento rispetto agli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2022. Nel 2023 son stati 6.692 gli arrivi, 13.978 le presenze. Lo scorso anno le presenze erano state 3.672, 7.312 nel 2019, 7.104 nel 2018, 4.671 nel 2017 e 3.568 nel 2016. Sono stati 22 i gruppi partecipanti all’edizione del 2023, 9 quelli del festival internazionale “I bambini del mondo”, 13 al festival internazionale del folclore. Numero le esibizioni complessivi di gruppi folk, cortei storici e bande musicali. Per quanto riguarda le presenze di pubblico agli spettacoli, al Pirandello hanno assistito agli eventi 3.610 spettatori, al Palacongressi 4.000. E sono stati 2000 gli alunni coinvolti negli spettacoli nelle scuole. Una manifestazione , quella del 2023 che si è svolta dal 4 al 12 marzo, che ha avuto anche una rilevanza mediatica nazionale: su tv2000 in “Di buon mattino, su Rai 1 in “E’ sempre mezzogiorno”, su Rai 3 nel programma “Buongiorno Regione” e con un servizio all’interno del Tgr Sicilia e , ancora sulla Rai in “Mezzogiorno Italia”. 250 tra articoli, agenzie e servizi speciali sulla festa del Mandorlo in fiore.