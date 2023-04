Festa al PalaMoncada per 3mila studenti: è la Fortitudo Cup (VIDEO)

Un PalaMoncada stracolmo di giovani con tanta voglia di sano divertimento. Una mattinata di sport in cui il Liceo Scientifico Leonardo, il Liceo Classico Empedocle, il Liceo Politi e l’ITC Leonardo Sciascia di Agrigento hanno dato vita alla “Fortitudo Cup”. “Davvero bello vedere il PalaMoncada così pieno. Tantissimi ragazzi appassionati a fare il tifo per la loro scuola- ha detto il presidente della Fortitudo , Gabriele Moncada-. Studenti che hanno voglia di divertirsi e ci sono anche i nostri ragazzi del settore giovanile. Speriamo di poter fare appassionare qualche altro giovane a questo sport”. Eventi come la Fortitudo Cup sono importanti per far sì che tanti ragazzi che non conoscono ancora questo sport possano avvicinarsi. Un torneo di basket fortemente voluto dalla Fortitudo Moncada Agrigento giunto alla sesta edizione che gli stessi studenti hanno voluto dedicare a Davide Licata, il ragazzino appassionato di basket scomparso a Favara pochi giorni fa. (VIDEO)

“Il movimento cresce e abbiamo bisogno una spinta maggiore , sotto diversi punti di vista, per confermarci – ha continuato Moncada-. La Fortitudo sta dimostrando di non essere solo una squadra di pallacanestro ma anche uno strumento fondamentale per il sociale.”

La squadra domenica , 2 aprile, ha vinto a Chiusi e si parte con il piede giusto verso i playoff: “Abbiamo dato dimostrazione di carattere e che realmente vogliamo raggiungere i playoff , per noi è fondamentale vorrebbe dire che abbiamo lavorato bene”, ha sottolineato il presidente della Fortitudo. Sul torneo studentesco Laura Vento, responsabile marketing ed eventi della Fortitudo Moncada Agrigento, afferma: “Una sesta edizione che ha superato ogni aspettativa, ogni anno è una emozione fortissima, un grande momento di aggregazione. Siamo davvero felici per la riuscita del torneo, per la grande partecipazione delle scuole e dei ragazzi, che hanno mostrato anche grande sportività e attaccamento alla propria scuola. Una partecipazione massiccia che per noi è dimostrazione di come lo sport possa essere strumento pulito e sano di aggregazione, oltre che un contesto ideale per avvicinarsi al basket”.