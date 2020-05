Ferrovie, tornano diverse corse tra cui l’Agrigento-Palermo

Da lunedì 4 maggio anche il trasporto ferroviario in Sicilia entrerà nella “Fase 2″ dell’emergenza sanitaria del Coronavirus. Tornano diverse corse regionali.

Restano le limitazioni sui treni provenienti da fuori Sicilia (pochissimi) come il distanziamento sociale, necessario per evitare una nuova crescita dei contagi.

“Riaccendiamo così il motore della Sicilia – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Falcone, – riavviando le corse sulle tratte più frequentate dai pendolari come la Palermo-Catania, la Messina-Palermo, la Messina-Catania-Siracusa e la Agrigento-Palermo”.

Nella seconda decade di maggio, poi, è in programma la riapertura della Catania-Caltagirone e della Siracusa-Modica-Caltanissetta. Gradualmente si tornerà alla normalità.