Ferrovie: servizio assistenza disabili anche ad Agrigento Centrale

Nel 2019, evidenzia la nota, sono stati oltre 400 mila i servizi di assistenza garantiti dalle Sale Blu di RFI sull’intero territorio nazionale. Di questi, circa 6 mila (+ 20% rispetto al 2018) sono stati effettuati attraverso la Sala Blu di Messina che coordina i servizi nelle stazioni del circuito PRM della Sicilia, da oggi diventate 20 con l’inserimento di Capo d’Orlando-Naso e Roccapalumba-Alia. In Sicilia, oltre a Capo d’Orlando-Naso e Roccapalumba-Alia, il servizio e’ disponibile anche ad Acireale, Agrigento Centrale, Caltanissetta Centrale, Caltanissetta Xirbi, Canicatti’, Catania Centrale, Cefalu’, Enna, Giarre Riposto, Messina Centrale, Milazzo, Palermo Centrale, Punta Raisi, Sant’Agata di Militello, Siracusa, Taormina-Giardini, Termini Imerese, Trapani. “Con l’ampliamento del circuito di assistenza delle Sale Blu il Gruppo FS Italiane – sottolinea la nota – intende essere ancora piu’ vicino alle persone che ogni giorno utilizzano treni e stazioni. Inoltre, RFI prosegue con il programma di interventi di natura strutturale e tecnologica con l’obiettivo di eliminare gradualmente le barriere architettoniche in tutte le proprie stazioni per assicurare a tutti i viaggiatori la completa autonomia negli spostamenti”. (ITALPRESS).