In occasione dei 150 anni dell’attivazione della tratta Comitini – Agrigento – Porto Empedocle, la Fondazione FS Italiane ha organizzato una due giorni ricca di eventi per inaugurare e presentare il restauro dell’area ferroviaria di Porto Empedocle, riconvertita in un hub culturale e turistico.

L’evento è iniziato mercoledì 20 novembre, quando, per la prima volta, un treno “Espresso” di FS Treni Turistici Italiani ha percorso l’intera tratta da Palermo a Porto Empedocle. Questo convoglio turistico, punta di diamante dell’offerta commerciale di FS TTI, ha celebrato la ricorrenza e tracciato il futuro della Ferrovia dei Templi. Nella stazione di Porto Empedocle è stato presentato il completamento del restauro dell’area ferroviaria, con la rinnovata Magazzino Merci, ora trasformato in una sala convegni multimediale e tecnologicamente avanzata. È stato anche inaugurato il restauro del Fabbricato Viaggiatori della stazione di Porto Empedocle Succursale, capolinea di tutti i treni che percorrono la tratta.

Durante l’inaugurazione, è stata anche presente Luigi Cantamessa, direttore della Fondazione FS Italiane, che ha sottolineato l’importanza di questo progetto per il rilancio del patrimonio ferroviario e la sua trasformazione in un punto di riferimento per la cultura e il turismo. La sua presenza ha dato un ulteriore valore simbolico all’evento, rappresentando l’impegno della Fondazione FS nel preservare e valorizzare la storia delle ferrovie italiane.

Nel pomeriggio di mercoledì 20 e durante tutta la giornata di giovedì 21 novembre, i treni storici della Fondazione FS hanno effettuato numerose corse a spola tra le stazioni di Agrigento Centrale, Agrigento Bassa, Tempio di Vulcano, Porto Empedocle Centrale e Porto Empedocle Succursale. L’area ferroviaria di Porto Empedocle è stata resa accessibile e visitabile grazie alla collaborazione dei tecnici della Fondazione FS e dell’associazione Ferrovie Kaos. In occasione dell’evento sono stati esposti plastici in scala, cimeli storici, fotografie d’epoca e molto altro ancora.

I dettagli degli orari e delle fermate sono stati i seguenti:

Mercoledì 20 novembre:

3 corse con partenza da Agrigento Centrale alle 14:30 , 15:57 e 17:21 , arrivo a Porto Empedocle Succursale alle 15:04 , 16:29 e 17:57 , con fermate intermedie ad Agrigento Bassa , Tempio di Vulcano , Porto Empedocle Centrale e Porto Empedocle Succursale .

con partenza da alle , e , arrivo a alle , e , con fermate intermedie ad , , e . 3 corse con partenza da Porto Empedocle Succursale alle 15:12, 16:37 e 18:05, arrivo a Agrigento Centrale alle 15:47, 17:11 e 18:41, con fermate ad Agrigento Bassa, Tempio di Vulcano, Porto Empedocle Centrale e Porto Empedocle Succursale.

Giovedì 21 novembre:

6 corse con partenza da Agrigento Centrale alle 8:30 , 10:05 , 11:40 , 13:22 , 14:55 , 16:30 , arrivo a Porto Empedocle Succursale alle 9:06 , 10:41 , 12:16 , 13:57 , 15:31 , 17:06 , con fermate intermedie ad Agrigento Bassa , Tempio di Vulcano , Porto Empedocle Centrale e Porto Empedocle Succursale .

con partenza da alle , , , , , , arrivo a alle , , , , , , con fermate intermedie ad , , e . 6 corse con partenza da Porto Empedocle Succursale alle 9:18, 10:50, 12:25, 14:02, 15:42, 17:18, arrivo ad Agrigento Centrale alle 9:58, 11:30, 13:05, 14:40, 16:21, 17:58, con fermate ad Agrigento Bassa, Tempio di Vulcano, Porto Empedocle Centrale e Porto Empedocle Succursale.

Il costo dei biglietti per viaggiare a bordo del treno storico era di 2 euro a tratta per gli adulti e 1 euro per i ragazzi, con gratuità per i bambini dai 0 ai 4 anni non compiuti.

Tutte le informazioni relative all’evento e sui treni storici sono state rese disponibili sul sito web della Fondazione FS e sui suoi canali social.

